قائد لواء جولاني: تعرضنا لـ"ضربة مؤلمة" في الشجاعية.. وغالانت: مهمة الجيش في غزة ثقيلة

القدس المحتلة/سما/

قال، العقيد يائير بلاي، قائد لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي إن اللواء تعرض الليلة الماضية لـ"ضربة مؤلمة" في كمين محكم لكتائب "القسام" أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة آخرين بجروح.

وقال بلاي مخاطبا جنود جولاني" الضربة مؤلمة.. فقدنا أصدقاء حميمين ومقاتلين وقادة".

ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، كمين القسام في الشجاعية بـ"الصعب والخطير"، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الهجوم "قاس وصعب".

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن مهمة الجيش الإسرائيلي في غزة "ثقيلة"، وأن الجيش يقاتل منذ أكثر من شهرين قوات في القطاع تم إعدادها لسنوات.

وأضاف في إيجاز صحفي يومي مساء اليوم الأربعاء: "من واجبنا أن نكمل المهمة الثقيلة التي تنتظرنا والقضاء على حماس وإعادة المخطوفين".

جنودنا يواصلون القتال في حي الشجاعية.. هناك أثمان لهذه الحرب"، في إشارة لهجوم الشجاعية الذي قتل فيه 9 جنود من وحدة جولاني وأصيب آخرون بجروح.

وتابع "لواء جولاني فقد الكثير من مقاتليه"، بهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

كما شكر غالانت الولايات المتحدة على دعمها لإسرائيل سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" تفاصيل كمين "القسام"، وقالت إن عناصر "القسام" فجروا قنبلة مضادة للأفراد في مجموعة من الجنود من وحدة "جولاني لحظة دخولها مجمعا في الشجاعية، تزامنا مع هجوم بالأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية، ما ادى لمقتل 4 جنود من الوحدة، مضيفة أنه خلال محاولة إخلائهم، تعرضت القوات الإسرائيلية لتفجير 3 عبوات ناسفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 15 ضابطا وجنديا.