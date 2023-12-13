  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قائد لواء جولاني: تعرضنا لـ"ضربة مؤلمة" في الشجاعية.. وغالانت: مهمة الجيش في غزة ثقيلة

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد لواء جولاني: تعرضنا لـ"ضربة مؤلمة" في الشجاعية.. وغالانت: مهمة الجيش في غزة ثقيلة



القدس المحتلة/سما/

قال، العقيد يائير بلاي، قائد لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي إن اللواء تعرض الليلة الماضية لـ"ضربة مؤلمة" في كمين محكم لكتائب "القسام" أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة آخرين بجروح.

وقال بلاي مخاطبا جنود جولاني" الضربة مؤلمة.. فقدنا أصدقاء حميمين ومقاتلين وقادة".

ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، كمين القسام في الشجاعية بـ"الصعب والخطير"، كما قال  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الهجوم "قاس وصعب".

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن مهمة الجيش الإسرائيلي في غزة "ثقيلة"، وأن الجيش يقاتل منذ أكثر من شهرين قوات في القطاع تم إعدادها لسنوات.

وأضاف في إيجاز صحفي يومي مساء اليوم الأربعاء: "من واجبنا أن نكمل المهمة الثقيلة التي تنتظرنا والقضاء على حماس وإعادة المخطوفين".

جنودنا يواصلون القتال في حي الشجاعية.. هناك أثمان لهذه الحرب"، في إشارة لهجوم الشجاعية الذي قتل فيه 9 جنود من وحدة جولاني وأصيب آخرون بجروح.

وتابع "لواء جولاني فقد الكثير من مقاتليه"، بهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

كما شكر غالانت الولايات المتحدة على دعمها لإسرائيل سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" تفاصيل كمين "القسام"، وقالت إن عناصر "القسام" فجروا قنبلة مضادة للأفراد في مجموعة من الجنود من وحدة "جولاني لحظة دخولها مجمعا في الشجاعية، تزامنا مع هجوم بالأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية، ما ادى لمقتل 4 جنود من الوحدة، مضيفة أنه خلال محاولة إخلائهم، تعرضت القوات الإسرائيلية لتفجير 3 عبوات ناسفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 15 ضابطا وجنديا.

#جولاني

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم عن مقتل 10 عسكريين في صفوفه بمعارك غزة

بايدن: "إسرائيل" بدأت تفقد الدعم.. ووزيران يردان: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

بايدن يعلق على التقارير بشأن بدء "إسرائيل" إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

مندوب" إسرائيل" يرفع رقم هاتف في الأمم المتحدة ويزعم أنه يخص السنوار (فيديو)

تفاصيل كمين "الشجاعية" الذي أدى لمقتل 10 جنود إسرائيليين بينهم قائد لواء

هآرتس تهاجم نتنياهو: “ المحرض عاد ويبحث عمن يلومه"

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب بوقف إطلاق النار بغزة

الأخبار الرئيسية

20231213095826

"هاكرز" يخترقون الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي

20231213081258

خلافات إسرائيلية بشأن صفقة تبادل جديدة.. وحماس لاتستجيب للمبادرات

photo_2023-12-13_21-22-21

توماس فريدمان: بعد رحلتي للدول العربية.. هذا ما يقلقني بشأن حرب غزة

photo_2023-12-13_17-58-09

"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لهروب الاحتلال وترك آلياته وقنص جنوده (فيديو)

غانتس: "حرب البقاء الثانية تفرض علينا ثمنا باهظا ومؤلما وصعب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية