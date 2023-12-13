"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لهروب الاحتلال وترك آلياته وقنص جنوده (فيديو)

غزة/سما/

بثت كتائب القسام، مشاهد مثيرة لاشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، وصلت إلى حد هروب الاحتلال من مواقع تحشده وترك آلياته العسكرية خلفة في خانيونس.

وتظهر المشاهد، ضرب عناصر القسام دبابات الاحتلال، في الطرق الرئيسية على محور التقدم في خانيونس، فضلا عن استهداف دبابات في مناطق زراعية مفتوحة.

كما تظهر المشاهد لقطات للهجوم على مدرسة تحصن بداخلها جنود الاحتلال، والإجهاز على جنود الاحتلال بداخلها، فيما يظهر صوت صراخ الجنود بعد إصابتهم بصورة

وتضمنت المشاهد قنص عدد من جنود الاحتلال، وإصابتهم بصورة مباشرة، إضافة إلى هروب الاحتلال من مناطق تحشد القوات وترك عدد من آلياتها العسكرية خلفها.

كما تظهر لقطات أخرى للمعارك في حي الزيتون استهداف دبابات من مساحة الصفر، فضلا عن لقطات لتفجير دبابات بعبوات واستهداف جنود.

وتمكن مقاتلو القسام، من السيطرة على معدات لجنود الاحتلال، ومن بينها طائرة مسيرة وعتاد للجنود.