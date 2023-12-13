هنية لأهلنا في غزة: هذه المعركة البطولية تقترب من نهايتها المشرفة

الدوحة/سما/

وجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم، رسالة لأهلنا في قطاع غزة الذين يعيشون تحت القصف وفي الخيام وفي أماكن النزوح ويشيعون الشهداء ويضمدون الجرحى ويعيشون بين الألم والأمل.

وقال هنية في كلمة له : "في ظل صمودكم الأسطوري ومقاومتنا الباسلة، وفي ظل الحراك السياسي مع الأشقاء والأصدقاء فإننا نرى أن هذه المعركة البطولية تقترب من نهايتها المشرفة.

و أكد في كلمته على أن أي رهان على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هو وهم وسراب.

وأشار هنية إلى أن معركة طوفان الأقصى “وجهت ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية”.

وحيا هنية صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة قائلا “لا يزال شعبنا ومقاومتنا يقدمان صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري. الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك”.

وتابع أن “بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة، وآخرها كان في الشجاعية وجباليا”.

وأكد أن “كل معاناة ستبقى محفورة في ذاكرتنا ولا يمكن نسيانها أو التسامح مع مرتكبيها”.

وقال هنية إن الحركة “تبذل مع الجميع – بما في ذلك المؤسسات الدولية- جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة شعبنا”، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده كان وما زال هدفا للاحتلال.

ودعا الأمتين العربية والإسلامية لتوسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان، مثمنا الحراك الشعبي والدولي نصرة لفلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “نحن على يقين أن العدوان الغاشم سوف ينتهي، وستبقى المقاومة حارسا أمينا.

ورحب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة. وعبر عن تقديره لمواقف الأمين العام للأمم المتحدة، مثمنا رسالته لمجلس الأمن.

وأبدى هنية انفتاح الحركة على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان.