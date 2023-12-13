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فيديو: صاروخ قسامي يصيب محلا تجاريا في أسدود

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: صاروخ قسامي يصيب محلا تجاريا في أسدود



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه، تم إطلاق 6 من قطاع غزة على مدينة أسدود المحتلة شمالي القطاع، وسقط أحدها بشكل مباشر على محل تجاري في المدينة.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسؤوليتها عن "قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف غالانت التقى في مدينة سديروت المجاورة لأسدود مع رئيس البلدية ألون دافيدي، وقال له: "السؤال الآن هو كيفية العودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة المدينة إلى العمل بكامل طاقتها. في تقديري لن يستغرق الأمر وقتا طويلا".

وأجاب دافيدي: "استدرت وسمعت السكان. عندما سئلوا عما إذا كانوا سيعودون أجابوا على الفور كلا. سنعود حين نشعر بأن هناك أمنا وأن الواقع يتغير، الكل يريد النصر وتدمير حماس"، فأجاب غالانت: "هذا ما سيحدث، سنهزم حماس".

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة وقصف تحشداته بداخل القطاع، وفي الوقت نفسه، تستمر في إطلاق الصواريخ نحو المدن والبلدات الإسرائيلية من غلاف غزة وحتى وسط تل أبيب.

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