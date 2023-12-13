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"حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهدافه عددا من المواقع الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.


وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 03:30‌ ‎ من عصر ال‏يوم الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 03:30 من عصر‎ ‌ال‏يوم الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  تجمعا ‏لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط موقع الضهيرة ‏بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 02:12‌‎ ‎ من بعد ظهر‎ اليوم الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية 13-12-2023 الموقع ‏ ‏البحري بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 02:00‌‎ ‎ من بعد ظهر‎ ‌اليوم الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ع 13-12-2023 ثكنة ‏شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‌‏بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة ‌‎01:50‌‏ من ظهر‎ ‌اليوم الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‎راميا بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 01:45‌‎ ‎ من‎ ‎ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  موقع ‌‎ ‎المالكية بصاروخ بركان وتمت إصابته إصابة مباشرة".

يتبع..‏

#حزب الله

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