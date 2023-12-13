"حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهدافه عددا من المواقع الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة":
- عند الساعة 03:30 من عصر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الصهيوني في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".
- عند الساعة 03:30 من عصر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".
- عند الساعة 02:12 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية 13-12-2023 الموقع البحري بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".
- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ع 13-12-2023 ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة".
- عند الساعة 01:50 من ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".
- عند الساعة 01:45 من ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المالكية بصاروخ بركان وتمت إصابته إصابة مباشرة".
يتبع..