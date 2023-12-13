يديعوت: غلاء أسعار وارتفاع التضخم في "إسرائيل" إثر تهديدات الحوثيين

القدس المحتلة/سما/

تشير تقديرات في الوزارات الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن أسعار قسم من البضائع المستوردة قد يرتفع على إثر تهديد الحوثيين في اليمن بمنع عبور أو استهداف سفن متجهة إلى إسرائيل عند مضيق باب المندب، وسواء كانت هذه السفن بملكية إسرائيلية أو غيرها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن أضرارا لحقت بناقلة نفط كانت في طريقها إلى ميناء أشدود في إسرائيل جراء استهدافها بصاروخ أطلِق من اليمن.

والضرر الاقتصادي الأساسي حاليا يتعلق باستيراد السيارات. وقال مدير عام ميناء إيلات، غدعون غولبر، لوسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا، إن 85% من مداخيل الميناء هي من استيراد السيارات.

وأضاف أن "السفن لا تصل إلى الميناء بسبب تهديد الحوثيين، وخسرنا 14 ألف سيارة منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر حتى الآن". وتستورد إسرائيل عشرات آلاف السيارات الجديدة من الشرق الأقصى سنويا، وبات واضحا حاليا أن وصول قسم منها سيتأخر لعدة أسابيع.



والحل المطروح الآن هو أن تلتف السفن المتجهة إلى ميناء إيلات ومحملة بالسيارات حول القارة الأفريقية طوال ثلاثة أسابيع كي تصل إلى إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها بـ10% - 15%. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة التضخم المالي أيضا بشكل كبير بسبب تأثير أسعار السيارات على هذا المؤشر.

ويدعي مستوردو المواد الغذائية حصول تأخير في وصول السلع المستوردة من الشرق الأقصى، بينما يقول مستوردو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس إنهم لا يتأثرون حاليا من الوضع في البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين، إذا إن هذه السلع لا تصل إلى ميناء إيلات بالضرورة.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول في شبكة تسويق أجهزة كهربائية في إسرائيل قوله إن التوقعات هي أن أسعار السلع المستوردة من الصين سترتفع بنسبة 5% بحلول عيد الفصح اليهودي في نيسان/ أبريل المقبل. ورجحت الصحيفة أن المستوردين سيسعون إلى رفع الأسعار للمستهلكين.

وأضافت الصحيفة أن جهات اقتصادية إسرائيلية تعبر أمام الحكومة عن قلق من تأثير محتمل لتهديد الحوثيين على الاقتصاد الإسرائيلي، وأن هذه الجهات تمارس ضغوطا على الحكومة كي تحذر أمام جهات دولية من أن إسرائيل "ستضطر إلى ممارسة القوة إذا لم يتغير بأسرع وقت الوضع الخطير الذي يهدد السفن المبحرة في البحر الأحمر متجهة إلى إيلات".