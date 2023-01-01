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شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جنين

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جنين



جنين/سما/

استُشهد الشاب قسام باسم زيدان (29 عاما) من مدينة جنين، اليوم الأربعاء، عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.

وأكد مدير مستشفى الرازي فواز حماد ، أن الشاب قسام استُشهد عقب إصابته برصاصة في الرأس.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزلا في المخيم، كما اقتحم جنود الاحتلال عددا من مساجد المخيم، واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء، في خطوة استفزازية، مشيرة إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، كما قام الأهالي بالتكبير في مكبرات الصوت في عدد من المساجد، ردا على هذه الأعمال الاستفزازية والعربدة من جنود الاحتلال.

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