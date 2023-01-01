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سموتريتش يرفض دعوة بايدن لتبني حل الدولتين.. وصفها بـ "الانتحار"

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يرفض دعوة بايدن لتبني حل الدولتين.. وصفها بـ "الانتحار"



القدس المحتلة/سما/

وصف وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة حل الدولتين بـ"الانتحار".

وقال الوزير المتطرف إن الولايات المتحدة تدفع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات نحو الاستسلام، معتبرا أن دعوة واشنطن لتبني حل الدولتين "انتحار"، بحسب القناة "14" العبرية.

قال بايدن إن دولة الاحتلال بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي؛ بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تغيير حكومته "الأكثر تطرفا".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، ورفاقه لا يريدون أي شيء له علاقة بحل الدولتين، يريدون الانتقام فقط ومن جميع الفلسطينيين.


وحول دعم بلاده الكامل لدولة الاحتلال في عدوانها الوحشي على غزة، أشار بايدن إلى أن "هناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أمريكا مركزها الأخلاقي بسبب دعمنا لإسرائيل".

وتأتي تصريحات بايدن في إشارة إلى تصاعد الخلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال المتطرفة، على وقع تصريحات نتنياهو بوضع سيناريو الحرب على السلطة الفلسطينية على الطاولة، متعهدا بعدم السماح لها بالعودة إلى حكم قطاع غزة.

#بتسلئيل سموتريتش

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