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مجلس الأمن الروسي يبحث مع مجلس الأمن "الإسرائيلي" الحرب في غزة

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن الروسي يبحث مع مجلس الأمن "الإسرائيلي" الحرب في غزة



موسكو/،سما/

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي هاتفيا الحرب في قطاع غزة، وأشار إلى تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف محادثات هاتفية مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وتم إيلاء الاهتمام للوضع الراهن في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزّة".

وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء: "روسيا تبذل قصارى جهدها وأهم أولوياتها الآن إطلاق مواطنينا الرهائن لدى "حماس" وإجلاء جميع الروس الذين يريدون مغادرة قطاع غزة، وبالتوازي نبذل جهدنا في سبيل حل المشكلات الإنسانية المتمثلة بايصال الأدوية والمساعدات لسكان قطاع غزة والأولوية الثالثة والأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ليس فقط لحل بعض المشاكل الإنسانية، ولكن وقف إطلاق النار على أساس دائم من لحل المشكلة العالقة منذ 75 عاما وهي قيام دولة فلسطينية".

وأشار إلى أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون موحدة ومستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام وفي ظل علاقات حسن الجوار.

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