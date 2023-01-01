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جيش الاحتلال ينشر فيديو من معارك الشجاعية التي قتل فيها 10 من جنوده أمس الثلاثاء

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر فيديو من معارك الشجاعية التي قتل فيها 10 من جنوده أمس الثلاثاء



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي فيدو للمعارك التي خاضها جنوده في حي الشجاعية شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وقتل فيها 10 من عسكرييه بكمين نصبته "كتائب القسام".

 

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استمرار المعارك الشرسة بين قواته ومقاتلي "كتائب القسام" في حي الشجاعية.

ووفقا للمتحدث، تواصل قوات لواء جولاني القتال في محور الشمال وتحديدا حي الشجاعية منذ أسبوع لتصفية وإنهاء حركة "حماس" ومقاتليها، وتجريدهم من قدراتهم.

وأضاف: "في إطار الهجوم اشتبك مقاتلو مجموعة القتال اللوائية مع مقاتلين ألقوا العبوات الناسفة باتجاه القوة وأطلقوا النار عليها من داخل مبنى سكني احتوى على بنية تحتية تحت أرضية، ما أسفر عن سقوط عدد من القادة والمقاتلين الذين وصلوا لدعم وإنقاذ القوة داخل المبنى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مقتل 10 عسكريين في معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 444.

وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

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