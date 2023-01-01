  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد الصحفي عبد الكريم عودة جراء قصف إسرائيلي على غزة

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الصحفي عبد الكريم عودة جراء قصف إسرائيلي على غزة



غزة/سما/

استشهد الصحفي الفلسطيني عبد الكريم عودة  جراء قصف إسرائيلي، الأربعاء، على قطاع غزة بحسب ما أوردة المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وفي بيان مقتضب له عبر منصة "تليغرام" قال المكتب إن استشهاد عودة يرفع إجمالي الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 87 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان المكتب قد نشر الاثنين، أسماء الصحفيين الذين استشهدوا  خلال الحرب وكان عددهم 86، والذين كان آخرهم الصحفي محمد أبو سمرة، الذي ارتقى يوم الأحد باستهداف من جيش الاحتلال .

وكانت وكالة "فرانس برس" ووسائل إعلام دولية أخرى وجهت رسالة مشتركة إلى وزبر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نهاية تشرين الأول/ أكتوبر تطلب منه المساعدة في حماية الصحفيين الذين قضى عدد منهم وأصيب عدد آخر منذ بداية الحرب.

وقال  بلينكن في رده على الرسالة، إنه يؤيد الحماية "التي لا لبس فيها" للصحافيين في مناطق النزاع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل التأكيد لإسرائيل ولكل الدول ضرورة حماية الصحفيين".
 
وفي ذات السياق  أرسل مئات النواب الفرنسيين رسالة إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، الاثنين، طالبوها "ببذل قصارى الجهود" للسماح "بإجلاء صحفيين" من القطاع. 

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 شهيداً، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم عن مقتل 10 عسكريين في صفوفه بمعارك غزة

معاريف: هكذا تنجح حماس باستغلال نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي على الأرض

الرئاسة الفلسطينية وحماس تردان على تهديد نتنياهو بشن حرب ضد الأجهزة الأمنية

بايدن: "إسرائيل" بدأت تفقد الدعم.. ووزيران يردان: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

حسين الشيخ يوجه رسالة إلى نتنياهو بخصوص "موت اتفاق أوسلو"

بايدن يعلق على التقارير بشأن بدء "إسرائيل" إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

مندوب" إسرائيل" يرفع رقم هاتف في الأمم المتحدة ويزعم أنه يخص السنوار (فيديو)

الأخبار الرئيسية

thumb_399491_700_420_0_0_exact

"لعنة الشجاعية وكابوسها": جيش الاحتلال يخوض الحرب بذكريات الماضي الأليم

غزة-قصف-جرافة-وسط-دمار100-730x438

فايننشال تايمز: الغارات الجوية الإسرائيلية محت عائلات بأكملها في غزة

2-56-730x438

هآرتس تهاجم نتنياهو: “ المحرض عاد ويبحث عمن يلومه"

منظمات يسارية إسرائيلية تحث بايدن على دفع "إسرائيل" لوقف الحرب في غزة

657977e04c59b727d55986fe

تفاصيل كمين المقاومة الذي أدى لمقتل 10 جنود إسرائيليين بينهم قائد لواء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية