استشهاد الصحفي عبد الكريم عودة جراء قصف إسرائيلي على غزة

غزة/سما/

استشهد الصحفي الفلسطيني عبد الكريم عودة جراء قصف إسرائيلي، الأربعاء، على قطاع غزة بحسب ما أوردة المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وفي بيان مقتضب له عبر منصة "تليغرام" قال المكتب إن استشهاد عودة يرفع إجمالي الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 87 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان المكتب قد نشر الاثنين، أسماء الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب وكان عددهم 86، والذين كان آخرهم الصحفي محمد أبو سمرة، الذي ارتقى يوم الأحد باستهداف من جيش الاحتلال .



وكانت وكالة "فرانس برس" ووسائل إعلام دولية أخرى وجهت رسالة مشتركة إلى وزبر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نهاية تشرين الأول/ أكتوبر تطلب منه المساعدة في حماية الصحفيين الذين قضى عدد منهم وأصيب عدد آخر منذ بداية الحرب.

وقال بلينكن في رده على الرسالة، إنه يؤيد الحماية "التي لا لبس فيها" للصحافيين في مناطق النزاع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل التأكيد لإسرائيل ولكل الدول ضرورة حماية الصحفيين".



وفي ذات السياق أرسل مئات النواب الفرنسيين رسالة إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، الاثنين، طالبوها "ببذل قصارى الجهود" للسماح "بإجلاء صحفيين" من القطاع.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 شهيداً، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.