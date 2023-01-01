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صحة غزة: الاحتلال يطلق النار على نازحين فلسطينيين أفرجت عنهم

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: الاحتلال يطلق النار على نازحين فلسطينيين أفرجت عنهم



غزة/سما/

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن القوات الإسرائيلية احتجزت الليلية الماضية الرجال من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المتواجدين في مشفى كمال عدوان، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.


وأضافت الوزارة أنه تم استجواب من تم احتجازهم تحت التعذيب والضرب المبرح والتعرض للبرد القارس.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على عدد من المحتجزين عقب إخلاء سبيلهم ودفعهم للعودة الى المستشفى، ما أسفر عن إصابة 5 من الكوادر الطبية والجرحى النازحين.

وأكدت الوزارة أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى وتطلق النار والقذائف داخلها ومنعت الحركة داخل أروقته، كما تحرم جميع المتواجدين فيه من الماء والطعام والكهرباء.

وشددت على أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية لأطفال العناية المركزة، كما لا يتوفر ماء لتحضير حليب لهم، إلى جانب نفاذ تطعيمات الأطفال بالكامل، محذرة من الانعكاسات الصحية الكارثية لذلك.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية بالتحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والجرحى والطواقم الطبية وحماية المستشفى.

أفادت وزارة الحصة بغزة يوم الثلاثاء، باقتحام القوات الإسرائيلية لمشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، عقب حصاره وقصفه لعدة أيام.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، واقتاده إلى جهة مجهولة خارج المستشفى.

وكان مدير المستشفى أحمد الكحلوت، قد أعلن الاثنين، أن "قوات الاحتلال قصفت قسم الولادة بشكل مباشر ما أسفر عن استشهاد سيدتين وطفليهما وبترت أقدام سيدة ثالثة".

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