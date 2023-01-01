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فلسطين تطالب بايدن بترجمة تصريحاته إلى أفعال

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تطالب بايدن بترجمة تصريحاته إلى أفعال



رام الله/سما/

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء حل الدولتين، مطالبة بترجمتها إلى أفعال ملزمة تنهي دوامة الحروب والعنف وتحقق السلام.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها: "نرحب بالتصريحات والمواقف التي أدلى بها الرئيس بايدن بشأن حل الدولتين وانتقاداته لعقلية الانتقام من عموم الشعب الفلسطيني، وبتصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ومواقفه التي أكد فيها على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الشرعية في حكم الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وأعربت الوزارة عن ارتياحها من تلك المواقف، مطالبة بـ"ترجمتها إلى أفعال وخارطة طريق ملزمة تعيد الأمل بالسلام وتحقق حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية بما يؤدي لإنهاء دوامة الحروب والعنف ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وكان بايدن قال إن "إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة "حماس" في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وأضاف بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعين عليه تغيير نهج حكومته المتشدد، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

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