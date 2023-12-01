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ما الدول التي عارضت مشروع وقف إطلاق النار بغزة في جلسة الجمعية العامة؟ (صورة)

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما الدول التي عارضت مشروع وقف إطلاق النار بغزة في جلسة الجمعية العامة؟ (صورة)



نيويورك/سما/

 

صوتت 153 دولة بينها روسيا والصين لصالح مشروع قرار مصري موريتاني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينما صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 25 عن التصويت.
 

والدول التي امتنعت عن التصويت هي الولايات المتحدة، النمسا، إسرائيل، غواتاميلا، التشيك، ناورو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، براغوي، بابوا غينيا الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي أكتوبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة قرارا بتأييد 121 صوتا، مقابل 14 صوتا معارضا، وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف القتال في غزة".

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#غزة

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