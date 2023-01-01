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حماس: كتائب القسّام تفي بوعدها بجعل غزة مقبرة للغزاة

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: كتائب القسّام تفي بوعدها بجعل غزة مقبرة للغزاة



غزة/سما/

 قالت حركة حماس، اليوم الاربعاء، ان إعلان جيش الاحتلال عن مقتل عشرة أغلبهم من الضباط، ليلة أمس في الشجاعية شرق غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكّد حجم الخسارة والفشل لقادة الاحتلال وجيشه في مواجهة بأس المقاومة وكتائب القسّام الذين يوفون بوعدهم بجعل غزّة مقبرة للغزاة.

واضافت الحركة في بيان لها، "نقول لدولة لاحتلال بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يومياً بالعشرات، ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة".

وتابعت "كلما زادت مدة تواجدكم فيها كلما زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها تجرّون ذيل الخيبة والخُسران ".

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