الاحتلال يهدم بناية سكنية ويشرد 36 فردا في سلوان

القدس المحتلة / سما/

بدأت آليات بلدية الاحتلال، صباح اليوم الاربعاء، هدم بناية سكنية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات البلدية وطواقمها، بناية تعود لعائلتي غيث ومبارك، وحاصرتها بالكامل واغلقت الطرقات المؤدية لها، ثم شرعت بتنفيذ هدمها بحجة "البناء دون ترخيص".

وأوضح زهير غيث أن البناية مؤلفة من طابقين وتضم 4 شقق سكنية، وقائمة منذ 2016، وحاولوا على مدار السنوات الماضية ترخيصها، حتى أصدرا البلدية قرار الهدم النهائي.

ويعيش في البناية السكنية 36 فردا بينهم اطفال وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالبت بلدية الاحتلال من العائلات تنفيذ قرار الهدم "الهدم الذاتي"، لكنهم رفضوا ذلك، وقاموا خلال الأيام الماضية بتفريغ كامل للشقق السكنية، لعدم تنفيذ الهدم عليها.

وتبحث 4 عائلات "مبارك وغيث" اليوم عن منازل تأويهم وعائلاتهم، بعد تشريدهم من منازلهم.