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الإعلام المصري يكشف النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام المصري يكشف النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر



وكالات/ سما/

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر، وفقا لما تم فرزه من أصوات الناخبين في 55 لجنة عامة.

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أعلن المستشارون رؤساء 55 لجنة عامة بعدد من المحافظات نتائج فرز أصوات الناخبين، حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 6 ملايين و682 ألفا و114 صوتا في 55 لجنة أعلنت نتائج فرز الأصوات، وفق قناة "إكسترا نيوز".

وحصل المرشح فريد زهران على 217892 صوتا، فيما حصل حازم عمر على 284054 صوتا، وعبد السند يمامة على 208648 صوتا.

من جانبها، أعربت حملة المرشح الرئاسي المصري فريد زهران عن بالغ استيائها من "منع وكلاء مرشحها من حضور فرز الأصوات في سائر اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية".

كما أعربت عن استيائها من عدم حضور تسليم نتائج التصويت للجان العامة، على سند من أن توكيلات الوكلاء للمرشح الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات لا تجيز لهم حضور ذلك، على الرغم من السماح لوكلاء المرشحين الآخرين بذات التوكيلات وبنفس صيغتها وفحواها بحضور إجراءات الفرز وتسليم النتائج.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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