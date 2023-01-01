  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وسط الحرب بين إسرائيل و"حماس".. واشنطن تحذر من خطر "جهة فاعلة منفردة"

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسط الحرب بين إسرائيل و"حماس".. واشنطن تحذر من خطر "جهة فاعلة منفردة"



وكالات/ سما/

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكيان تحذيرا جديدا من المخاطر المحتملة على السلامة في الولايات المتحدة، نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وجاء في بيان مشترك عنهما: "يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي أن التوترات المستمرة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس من المرجح أن تزيد من التهديد بأعمال عنف من جانب جهة فاعلة منفردة تستهدف التجمعات العامة الكبيرة طوال فصل الشتاء، بما في ذلك الأحداث المرتبطة بالعطلات والمناسبات الدينية وحفلات رأس السنة والمناسبات المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي".

وأضاف: "على الرغم من أن هذا الإعلان ليس ردا على أي نشاط تآمر محدد، فمن المرجح أن هذه الأحداث هي هدف جذاب للجهات الفاعلة المنفردة التي تستوحي أفعالها من مجموعة من الأيديولوجيات نظرا لسهولة الوصول إليها وطبيعتها الرمزية".

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي تحذيرين مماثلين في أكتوبر في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وقد شهد مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي زيادة كبيرة في التهديدات المبلغ عنها منذ ذلك الحين، وحثوا الجمهور مرارا وتكرارا على التزام اليقظة تحسبا لهجمات محتملة ضد اليهود أو المسيحيين أو المسلمين أو العرب.

بالإضافة إلى زيادة التهديدات، لاحظ مسؤولو إنفاذ القانون أيضا زيادة في "التهديدات بالقنابل الخادعة وتهديدات إطلاق النار النشطة التي تستهدف المعابد اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تهدف على الأرجح إلى تعطيل الخدمات وترهيب المصلين"، حسبما جاء في الإعلان.

المصدر: "واشنطن بوست"

الأكثر قراءة اليوم

الرئاسة الفلسطينية وحماس تردان على تهديد نتنياهو بشن حرب ضد الأجهزة الأمنية

معاريف: هكذا تنجح حماس باستغلال نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي على الأرض

نتنياهو: نستعد لاحتمال خوض قتال ضد قوات السلطة الفلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم عن مقتل 10 عسكريين في صفوفه بمعارك غزة

يديعوت: استدعاء كتيبة "كركال" النسائية لتنفيذ مهام خاصة في قطاع غزة

بايدن: "إسرائيل" بدأت تفقد الدعم.. ووزيران يردان: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

حسين الشيخ يوجه رسالة إلى نتنياهو بخصوص "موت اتفاق أوسلو"

الأخبار الرئيسية

الأربعاء الأسود: انعدام صورة نصرٍ للجيش الاسرائيلي يُعيد للواجهة تصفية قادة حماس وعدم إبعادهم

IMG_3173

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم عن مقتل 10 عسكريين في صفوفه بمعارك غزة

بايدن: "إسرائيل" بدأت تفقد الدعم.. ووزيران يردان: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب بوقف إطلاق النار بغزة

خلافات بايدن ونتنياهو تنفجر إلى العلن بسبب الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية