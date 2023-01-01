شاهد.. نشطاء إسرائيليون يتداولون "صورة جديدة لعشرات المعتقلين في غزة"

غزة/سما/

تداول نشطاء إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا "إنها جديدة ولعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وتظهر الصورة عددا كبيرا من المعتقلين، مجتمعين داخل خندق تحده سواتر ترابية من كل صوب، ويحاوطه جنود الجيش الإسرائيلي. وكان أحد الجنود يوجه ضوءا ساطعا باتجاه مجموعة من الشبان شبه العراة خارج الخندق، بغرض التقاط صور لهم على ما يبدو.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إن جيشها اعتقل العشرات ممن سلموا أنفسهم لقواتها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق في علاقتهم بحركة "حماس".

وظهر عشرات الفلسطينيين مكبلين ومعصوبي الأعين ومجردين من الملابس، في مشهد أثار سخطا كبيرا، فيما قالت "حماس" إنهم مدنيون عزل نكل بهم الجيش الإسرائيلي، وطالبت المنظمات الدولية بالتحقيق في هذه الجريمة.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق وأشد هولا.

المصدر: RT