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وزير إسرائيلي ردا على بايدن: لن نوافق على دولة فلسطينية ولن نوقف الاستيطان في الضفة

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 02:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي ردا على بايدن: لن نوافق على دولة فلسطينية ولن نوقف الاستيطان في الضفة



القدس المحتلة/سما/

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الوزير جدعون ساعر، أن من المهم الحفاظ على حكومة الطوارئ الإسرائيلية الحالية خلال الحرب"، وذلك ردا على مهاجمتها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال ساعر خلال في اجتماع مع عائلات قتلى إسرائليين في عملية "طوفان الأقصى" تعليقا على تصريحات بايدن: "لا يوجد هناك قرارات جيدة.. هناك ضرورات. لن نوافق على دولة إرهابية فلسطينية".

وتابع أن حكومة الحرب في إسرائيل هي الوحيدة "الممكنة" حاليا و"لن نوافق على دولة إرهابية فلسطينية - لا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولا في غزة. ولن نوافق على التخلي عن المسؤولية الأمنية هناك"، مؤكدا أن حكومة الحرب لن توافق على المس بالاستيطان في الضفة الغربية.


وأطلق بايدن تصريحا مفاجئا مساء الثلاثاء قال فيه أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استبدال حكومته... الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين".

وأكد نتنياهو في تصريق سابق اليوم الثلاثاء إن هناك خلافات مع الولايات المتحدة حول اليوم التالي لقطاع غزة، مؤكدا أن حركة فتح "لن تكون هناك بعد الحرب.. لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو.. غزة لن تكون (حماسستان) ولا (فتحستان)". 

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