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حماس: دفعنا بايدن لإدراك “جنون” العملية الإسرائيلية بغزة

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: دفعنا بايدن لإدراك “جنون” العملية الإسرائيلية بغزة



غزة/سما/

 اعتبر قيادي في حركة “حماس” الفلسطينية، الثلاثاء، أن الفصائل المسلحة في غزة دفعت بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدراك “جنون” العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وقال القيادي في “حماس” أسامة حمدان، في مؤتمر صحافي بالعاصمة اللبنانية بيروت، ردا على سؤال حول تصريحات بايدن التي قال فيها الثلاثاء، إن الإسرائيليين بدأوا يفقدون دعم المجتمع الدولي: “الشعب والمقاومة دفعا بايدن لإدراك جنون العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وأوضح حمدان أن تلك العملية “ستكون لها انعكاسات كارثية على الكيان (الإسرائيلي)، وانتخابات بايدن المقبلة، التي يمكن أن يفقد فيها مكانه (كرئيس)”، وفق تعبيره.

وأشار إلى “وجود تضارب واضح في تصريحات بايدن، ففي الأمس أكد على دعمه المطلق للاحتلال الإسرائيلي وقال أنا صهيوني، واليوم يقول إن الاحتلال بدأ يفقد الدعم الدولي”.

وأكد حمدان خلال المؤتمر الصحافي أن “الاحتلال يمعن في استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات، ويتعمد استهداف البنية التحية داخل القطاع”.

واعتبر بايدن في فعالية لجمع تبرعات لحملته الانتخابية بواشنطن الثلاثاء، أن الإسرائيليين “بدأوا يفقدون دعم المجتمع الدولي“، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية.

وتابع: “يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوية وتغيير الحكومة، لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

والاثنين، قال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أثناء احتفاله بـعيد الأنوار (الحانوكا) اليهودي: “ليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا، وأنا صهيوني”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 شهيدا، و50 ألفا و100 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

#حماس .

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