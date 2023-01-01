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دبلوماسيون إسرائيليون يستنكرون إطفاء نائب بولندي شموع عيد "حانوكا" في وارسو

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبلوماسيون إسرائيليون يستنكرون إطفاء نائب بولندي شموع عيد "حانوكا" في وارسو



القدس المحتلة/سما/

رد سفير إسرائيل لدى بولندا، يعقوب ليفني، على استخدم عضو في البرلمان من اليمين المتطرف مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد "حانوكا" اليهودي في البرلمان البولندي.

وشارك السفير مقطع الفيديو الذي يظهر البرلماني وهو يطفئ الشموع، مرفقا تعليق: "يا للعار.. أحد أعضاء البرلمان البولندي فعل هذا للتو. بعد دقائق قليلة من احتفالنا بعيد الحانوكا هناك".

ومن جانبه، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون معلقا عبر حسابه في منصة "إكس": "هي معاداة السامية في بولندا عام 2023، أنا حزين جدا".

وقد استخدم النائب البولندي اليميني المتطرف غريزيغورز براون، اليوم الثلاثاء، مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد "الحانوكا" اليهودي التي تمت إضاءتها في البرلمان البولندي.

وكان قد أعرب النائب عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن استيائه من وجود رموز يهودية في مبنى البرلمان معلقا أن "بولندا يحكمها أشخاص يخدمون دولا أخرى".

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، تمت إعادة إشعال الشموع (مرة أخرى) في البرلمان البولندي.

ويعرف "حانوكا" أيضا بعيد الأنوار وعيد التدشين كذلك، وهو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

#اسرائيل #حانوكا

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