جيش الاحتلال يزعم انتشال جثتي محتجزين من قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، انتشال جثتي محتجزين إسرائيليين لدى "حماس" خلال تحركات مقاتلي الوحدة 504 في شعبة المخابرات واللواء 551 من أراضي قطاع غزة.

وقال بيان الجيش: "بعد إجراء تحديد الهوية الذي قام به مسؤولون طبيون وحاخامات عسكريون بالتعاون مع معهد الطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) عائلتي إيدن زكريا وزيف دادو، اللذين تم احتجازهما كرهينتين من قبل حماس في 7 أكتوبر، أنه تم انتشال جثتيهما وإعادتهما إلى إسرائيل".

وأضاف الجيش: "تم أخذ إيدن (27 عاما) كرهينة في مهرجان رعيم الموسيقي، وتم احتجاز زيف (36 عاما) كرهينة في أثناء خدمته كمشرف لوجستي في الكتيبة 51 في لواء غولاني، وحتى اليوم تم التعرف عليه كجندي وقع في الأسر".

وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيانه عن تعازيه للعائلتين، مؤكدا أنه سيواصل تقديم الدعم لهما.

وأوضح البيان، أنه "خلال العمليات التي مكنت من تحديد موقع الجثث، قُتل جنديان من الجيش الإسرائيلي في الخدمة الاحتياطية، وهما غال مئير آيزنكوت وإيال مئير بيركوفيتش في المعركة وأصيب جنود آخرون".

واختتم الجيش قائلا: "مهمتنا الوطنية هي تحديد مكان المفقودين وإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم. ونحن نعمل مع الأجهزة الأمنية وبكل الوسائل الاستخباراتية والعملياتية من أجل إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

وسبق أن أكد الناطق العسكري باسم "القسام" أبو عبيدة، أن القصف الإسرائيلي العشوائي والمستمر على قطاع غزة، أسفر عن مقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وفي 8 ديسمبر، أعلنت "كتائب القسام" تمكنها من إفشال محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها، وقامت بالاشتباك مع القوة الإسرائيلية ما أسفر عن مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ.