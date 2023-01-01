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"فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة تتوقع تغيير "إسرائيل" تكتيكاتها في غزة بحلول يناير المقبل

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة تتوقع تغيير "إسرائيل" تكتيكاتها في غزة بحلول يناير المقبل



واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم إسرائيل بتغيير تكتيكاتها القتالية في قطاع غزة بحلول شهر يناير المقبل.


وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم أن واشنطن تتوقع أن تقوم إسرائيل بتقليص دائرة عملياتها جنوب قطاع غزة بحلول الشهر المقبل، بحيث تقلص نطاق هجومها البري وتقلل من كثافة غاراتها التي ستصبح أكثر دقة وتستهدف كبار قادة حماس والأهداف الاستراتيجية الكبيرة القيمة وحسب.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "إيكونوميست" نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ الجانب الإسرائيلي خلال زيارة تل أبيب بأن العملية العسكرية في قطاع غزة يجب أن تكتمل قبل حلول العام الجديد.

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي بضرورة إنهاء عملياته العسكرية في قطاع غزة قبل حلول العام الجديد.

ونقلت مجلة "إيكونوميست" عن عدة مصادر قولها، إن بلينكن أبلغ الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة أنه يجب الانتهاء من هذه المسألة بحلول العام الجديد".

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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