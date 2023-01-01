ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412

غزة/سما/

ارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصا، منذ بدء الحرب وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب “18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع”.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إنه وصل إلى المستشفيات 207 شهداء و450 إصابة خلال الساعات الماضية وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة د.اشرف القدرة في اليوم ال 67 للعدوان الغاشم على قطاع غزة

خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 17 مجزرة وجرائم ابادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي كذبا انها أمنة

وصل للمستشفيات 207 شهيد و 450 اصابة خلال الساعات الماضية و لازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

الاحتلال لازال يمنع وصول سيارات الاسعاف لاخلاء الجرحى لابقائهم ينزفون حتى الموت.

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18412 شهيد و 50100 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه وارهاب المتواجدين فيه.

القوات الاسرائيلية تجبر تحت التهديد الطواقم الطواقم الطبية وجرحى والمرضى من الذكور بالتجمع في ساحة المستشفى وطلبت من ادارة المستشفى تسليم قطعة سلاح رجل امن المستشفى بهدف تبرير الاقتحام الارهابي للمستشفى ونخشي ان يستخدم ذلك لفبركة اكذوبة جديد ضد المستشفى وطواقمها وتكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي

لازال الاحتلال الاسرائيلي يحاصر ويستهدف مستشفى العودة ويمنع عنها ماء والطعام والكهرباء ويمنع وصول الجرحى والمرضى اليها ونخشي ان يقدم على اقتحامها بعد مستشفى كمال عدوان

نؤكد أن الاجرام الاسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة هدفه انهاء الوجود الصحي واجبار سكان المنطقة على النزوح القسري

الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة اكثر من كارثي وتفتقر للحد الادنى من الخدمات العلاجية للجرحى

الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الاعداد الكبيرة ونوعية الاصابات التي تصل الى مستشفيات الجنوب ونناشد المؤسسات الدولية بدعمها بالادوية والمستهلكات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة

اعتقال اثنين من الطواقم الطبية ليرتفع عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء،العدوان الى 38 كادرا صحيا على رأسهم د.محمد ابو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في ظروف غير انسانية من الاستجواب تحت التعذيب والتجويع

العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية ادت الى استشهاد 300 كادرا صحيا وتدمير 102 سيارة اسعاف

نحيي التحرك الشعبي والنقابي في عدد من الدول للمطالبة بوقف العدوان واستهداف المنظومة الصحية وندعو المؤسسات الصحية حول العالم لاقامة فعاليات ( اسبوع التضامن مع القطاع الصحي بغزة )

لازالت نسبة مغادرة الجرحى للعلاج اقل من 1% وهذا يعني أن الالية المتبعة قاتلة للجرحى حيث أن عدد كبير ممن تصل الموافقة على اسمائهم بعد فترة طويلة يكونوا قد فارقوا الحياة، لذا نطالب كافة الجهات ذات العلاقة بايجاد الية فاعلة للعلاج بالخارج لانقاذ حياة الجرحى

الوضع الصحى والانساني في مراكز واماكن الايواء قاتل نتيجة انتشار الاوبئة والامراض المعدية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب والنظافة الشخصية

الطواقم الصحية رصدت 326 الف حالة مصابة بالامراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الايواء وهذا العدد هو الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية ونرجح أن يكون العدد اكثر بكثير

نطالب المؤسسات الاممية بايجاد اليات فاعلة لتوفير المقومات المعيشية والصحية والرعاية الصحية داخل مراكز الايواء وخاصة للنساء الحوامل والاطفال والمرضى المزمنين والجرحى

مع زيادة اعداد النازحين في المناطق الغربية لمحافظتي خان يونس ورفح فاننا ندعو شركاء العمل الصحي الى اقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين.

لازال الاحتلال الاسرائيلي يشدد قيوده ويتحكم بدخول المساعدات الطبية ويستخدمها كسلاح لقتل الجرحى والمرضى ونطالب بتوفير ممر انساني امن يضمن تدفق الامدادات الطبية والوقود ووصولها لكافة مستشفيات قطاع غزة

نطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي الذي يمثل الملاذ الاوحد للجرحى والمرضى والولادة والاطفال بعد خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

مرضى السرطان يفقدون حياتهم في مراكز الايواء نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي للسرطان عن الخدمة ونطالب الرئيس التركي الطيب رجب اردوغان باعادة تشغيل المستشفى وتوفير الحماية لها

نطالب كافة الدول والمؤسسات الدولية باقامة مستشفيات ميدانية شمال غزة لانقاذ الجرحى والمرضى.