عدوان الاحتلال على جنين: 7 شهداء وأكثر من 100 حالة اعتقال

جنين/سما/

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم، ما يرفع عدد الشهداء إلى 7، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حمّاد باستشهاد الشاب رشاد محمد تركمان (18 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

من جانب آخر، أعلن مستشفى إبن سينا، وصول المواطن عزيز محمد طالب (48 عاما) من مخيم جنين، وهو مصاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب على الرأس والرقبة، عقب اعتقاله من المخيم واقتياده إلى معسكر سالم غرب جنين، قبل أن يفرج الاحتلال عنه ويسلمه لمركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي بدورها نقلته إلى المستشفى.

كما أصيب شاب من مخيم جنين برصاص الاحتلال في الساق وجرى نقله إلى المستشفى.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية من شارع الناصرة، وسط اندلاع مواجهات في عدة أحياء، بالتزامن مع تحليق مكثّف لطائرات الاحتلال المسيّرة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن قوات الاحتلال احتجزت طواقمه ومنعتهم من الدخول إلى مخيم جنين لإخماد حريق نشب بمنزل المواطن مصطفى جبارين بعد تعرضه لقصف من طائرة مسيّرة في منطقة الساحة بالقرب من الوكالة، ومركبة في حي الحواشين تعرضت لقصف إسرائيلي بصاروخ أنيرجا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب فؤاد عماد عباهرة (36 عاما) إثر منع الاحتلال مركبة الإسعاف من نقله إلى المستشفى لمدة نصف ساعة، بعد إصابته في الفخذ وتركه دون علاج، بينما استشهد الطفل المريض أحمد محمد سمار (13 عاما) بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

وأظهر مقطع فيديو والد الطفل سمار يحمله في أحضانه ويسير على قدميه لنقله إلى المستشفى، لكنه توفي بين يديه.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد عباهرة أصيب بالرصاص قرب جامع القاضي في مدينة جنين، ومنعت قوات الاحتلال المسعفين أو المواطنين من الوصول إليه لإسعافه، الأمر الذي أدى لارتقائه شهيدا.

وصباح اليوم، أعلن استشهاد أربعة شبان هم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر زكارنة، وثائر أبو التين، جراء استهدافهم بشكل مباشر بقصف لطائرات الاحتلال المسيّرة، في حي السيباط بمدينة جنين.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، بعد مداهمتها منازل المواطنين في مدينة جنين ومخيمها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ صباح اليوم أكثر من 100 مواطن من جنين ومخيمها كحصيلة أولية، وقد جرى الإفراج عن عدد منهم بعد تعرضهم لعمليات تحقيق ميداني، وما تزال عمليات الاعتقال مستمرة.

وأشار إلى أن هذا العدوان يأتي في إطار العدوان الشامل والمستمر على شعبنا، وتصاعد حملات الاعتقال في الضّفة.

وأوضح نادي الأسير، أنّ حصيلة حالات الاعتقال في محافظة جنين بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت أكثر من (400)، علمًا أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأشار إلى أنّ محافظة جنين تشهد منذ بداية العام الماضي، تصاعد في عمليات الاعتقال بما يرافقها من جرائم مروعة، وإعدامات ميدانية، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة التي طالت المنازل، والبنى التحتية.

وبين أنّ حملات الاعتقال استهدفت كافة الفئات، وغالبية من تم اعتقالهم هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال عدة مرات، إلى جانب استهداف عائلات الشهداء، والمعتقلين، والمطاردين.

وفي سياق متصل، قال عضو إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين منير صبيحات لـ "وفا" إن حركة فتح والمجلس القروي وفعاليات قرية رمانة غرب جنين، استقبلت 22 مواطنا أفرج عنهم الاحتلال من معسكر سالم، عقب اعتقالهم من مدينة جنين ومخيمها خلال العدوان المتواصل، وتم توفير كل ما يلزمهم من مبيت وطعام، حيث لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب الحصار المفروض على المدينة.