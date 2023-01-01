"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان قتل جنود وقصف حشودات وتدمير آليات إسرائيلية في قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في مدينتي غزة وخان يونس، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

بيانات "كتائب القسام"

18:37 بعد عودتهم من خطوط القتال غرب معسكر جباليا... أبلغ مجاهدو القسام بإعداد كمين محكم لفصيل مشاة صهيوني معزز يوم الثلاثاء الماضي حيث تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تلفزيونية" بهم ومن ثم الإجهاز عليهم من نقطة صفر ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح، كما تقدمت قوة صهيونية راجلة بعد يومين باتجاه مبنى تحصن فيه عدد من المجاهدين قرب بركة أبو راشد وبعد تفجيرها لبوابة المبنى وأثناء دخلوها استهدفها المجاهدون بالقنابل اليدوية وإطلاق النار عليها وملاحقتها من مكان إلى آخر وأكد المجاهدون قتل 15 جندياً منهم.

18:00 كتائب القسام تستهدف مقرات القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

17:41 بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة .. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين 105" كما اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح

17:40 تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 20 جندياً تحصنت داخل مبنى بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة

17:31 كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة التوام شمال مدينة غزة

17:17 تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة شرق بلدة القرارة وأكد مجاهدونا إيقاع 5 منهم بين قتيل وجريح.



15:44: كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

14:14: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد "رعدية - تلفزيونية" في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح

14:00: بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها، كما اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عدداً منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة "RPG" وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونياً بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح

"سرايا القدس"

17:25 سرايا القدس: استهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم بمخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

17:11 سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من استهداف 4 آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محاور التقدم بحي الشجاعية والتفاح شرق غزة.

14:32 سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

12:46 سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من استهداف ناقلة جند وآليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف "التاندوم" في محور التقدم شرق خانيونس.

11:28 سرايا القدس: قصفنا مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

11:03 سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وآليات العدو المتقدمة في محور شرق المنطقة الوسطى.

10:08 سرايا القدس: منذ فجر اليوم نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني محققين فيهم إصابات مباشرة في محوري التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة.

09:29 سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.