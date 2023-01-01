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يديعوت: استدعاء كتيبة "كركال" النسائية لتنفيذ مهام خاصة في قطاع غزة

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: استدعاء كتيبة "كركال" النسائية لتنفيذ مهام خاصة في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عملية خاصة في قطاع غزة نفذتها كتيبة "كركال" القتالية النسائية الإسرائيلية، المسؤولة عن حماية الحدود مع مصر.


ونقلت الصحيفة عن الرائد شيرا أحد قادة الكتيبة القتالية قولها إن كتيبتها تم استدعاؤها لمهام خاصة داخل غزة يمنع نشر تفاصيلها وذلك لمساندة القوات المناورة بالجيش الإسرائيلي داخل القطاع.

وأوضحت الضابطة بالجيش الإسرائيلي إن مقاتلي كتيبة "كاركال" – الفهد – يقفون في مقدمة المعركة.

وأضافت: "قبل حوالي ثلاثة أسابيع تلقينا أمرًا من قائد كتيبة الفهد بتشكيل فريق نسائي من أفضل المقاتلين وأكثرهم احترافية، للقيام بنشاط خاص داخل قطاع غزة".

وأوضحت أن كتيبتها تعمل بجانب القوات القتالية الأخرى والاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الوحدات الخاصة داخل غزة.

وانضم فريق نخبة المقاتلات بقيادة الرائد شيرا إلى القوات البرية والوحدات الخاصة في عمق قطاع غزة في مهمة فريدة من نوعها، "معظم تفاصيلها ممنوعة بطبيعة الحال من النشر"، حسب الصحيفة العبرية.

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