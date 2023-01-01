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حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتحقيق إصابة مباشرة

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتحقيق إصابة مباشرة



بيروت / سما /

تتواصل المواجهات المتصاعدة على الحدود اللبنانية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قرى الجنوب اللبناني في الأيام الأخيرة، فيما يصعّد حزب الله هجماته على مواقع وتجمّعات جيش الاحتلال.

أعلن حزب الله، صباح اليوم، الثلاثاء، استهداف موقع إسرائيلي وتحقيق إصابة مباشرة.

وتتواصل المواجهات المتصاعدة على الحدود اللبنانية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قرى الجنوب اللبناني في الأيام الأخيرة، فيما يصعّد حزب الله هجماته على مواقع وتجمّعات جيش الاحتلال.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، رصد إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية قرب المنطقة الحدودية شمالي البلاد، وقال إن دفاعاته الجوية اعترضت 6 قذائف صاروخية.

وأفادت مصادر لبنانية بـ"إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ باتجاه أحد مواقع العدو (الإسرائيلي) قبالة القطاع الغربي، وأشارت إلى أنه "تم اعتراض بعض الصواريخ بواسطة القبة الحديدية، فيما سقط عدد منها داخل الأراضي المحتلة".

#حزب الله

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