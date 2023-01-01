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سرايا القدس: فجرنا منزلا تحصنت فيه قوة من جيش الاحتلال شرق غزة

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: فجرنا منزلا تحصنت فيه قوة من جيش الاحتلال شرق غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها أوقعوا قوة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل تحصنت به في محور الشجاعية شرق غزة.

كما أعلنت سرايا القدس، استهدافها ناقلة جند ودبابة للاحتلال بقذائف "التاندوم" في محور الزيتون شرق غزة، مساء الاثنين. 

وفي وقت سابق، أكدت سرايا القدس، تنفيذ عملية مشتركة مع كتائب القسام، تمكن خلالها المقاومين، من إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة متحصنة داخل منزل في منطقة الفالوجا.

و تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بغزة، بالتزامن مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ66 على التوالي. 

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إنها دكت تحشدات لجيش الاحتلال المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وأضافت أنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خانيونس.

وقصفت كتائب القسام "تل أبيب" برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

وأشارت إلى أنها تمكنت من استهداف قوة خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG"، مؤكدة وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح.

ولفتت القسام إلى أنه مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا.

ولاحقا جددت كتائب القسام قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية، واستهدفت "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ودكت كتائب تحشدات للاحتلال المتمركزة داخل مقر قيادة ميداني في منطقة الزنة شرق خانيونس، كما دكت تحشدات لقوات الاحتلال المتوغلة في محوري شرق وشمال خانيونس.

#سرايا القدس #جيش الاحتلال

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