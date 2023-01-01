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‏"الحوثي" تعلن استهداف سفينة نفط نرويجية متوجهة لإسرائيل

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‏"الحوثي" تعلن استهداف سفينة نفط نرويجية متوجهة لإسرائيل



صنعاء / سما /

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، يوم الثلاثاء، عن استهدافها سفينة نفط كانت متجه نحو الكيان الإسرائيلي، بصاروخ بحري.

وأوضحت، في بيان لها، أن الاستهداف يأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ والحصارِ في قطاعِ غزة، واستجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبِنا اليمني العظيمِ وأبناءِ أمتِنا".

وقالت: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ "استريندا" تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب.

وأكدت أنها "نجحتْ خلالَ اليومينِ الماضيين في منعِ مرورِ عدةِ سُفُنِ استجابتْ لتحذيراتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ ولم تلجأْ لاستهدافِ السفينةِ النرويجيةِ المحملةِ بالنفطِ إلا بعدَ رفضِ طاقمِها كافةَ النداءاتِ التحذيرية".

وأشددت على أنها لن تترددَ في استهدافِ أي سفينةٍ تخالفُ ما وردَ في البياناتِ السابقة.

وجددت تأكيد استمرارَها في "منعِ كافةِ السفنِ من كلِّ الجنسياتِ المتجهةِ إلى الموانئِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ العربي والأحمرِ حتى إدخالَ ما يحتاجُه إخوانُنا الصامدونَ في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواءٍ"

#القوات اليمنية #صاروخ

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