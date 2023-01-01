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أربعة شهداء بقصف جوي في جنين

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة شهداء بقصف جوي في جنين



جنين / ٍسما /

استشهد 4 شبان وأصيب آخرون بجروح بينها خطيرة جدا في البلدة القديمة في جنين جراء تعرضهم للقصف من قبل طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.

وشهداء جنين هم: محمود أبو سرور، بكر زكارنة، ثائر أبو التين، ورفيق دبوس

وقصفت قوات الاحتلال بطائرة مسيرة موقعا في البلدة القديمة في جنين، وذلك خلال عملية الاقتحام الواسعة التي قامت بها منذ ساعات الفجر، تخللتها مواجهات واشتباكات واقتحامات طالت عشرات المنازل.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام جيش الاحتلال المدينة والمخيم برفقة عدة جرافات عسكرية، واعتلاء جنود وقناصة الاحتلال عددا من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.

وافاد مراسلنا ان قوات الاحتلال القت قنبلة دخانية داخل مستشفى جنين الحكومي .

ولا يزال الاقتحام مستمرا.

#جنين #شهداء

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