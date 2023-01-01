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توقعات بالتوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة..ومسؤول إسرائيلي: الظروف باتت ناضجة

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بالتوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة..ومسؤول إسرائيلي: الظروف باتت ناضجة



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق جديد (صفقة تبادل أسرى جديدة) في الأسبوع المقبل".

واستدركت القناة أن الإسرائيليين "يريدون فتح مسار جديد، للاستفادة من الضغط على حماس في القتال، والاستعداد للحظة التي يكون فيها (رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى) السنوار ’جاهزا’ لمثل هذا الاتفاق" على حد تعبيرهم.

وقالت القناة إن تل أبيب "مهتمّة بتجديد الاتصالات" من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة. وذكرت أنه "بالنسبة لإسرائيل، تشمل (الاتفاقات المُحتمَلة) النساء اللاتي لا يزلن في الأسر، والمرضى والجرحى والمسنّين".

وذكرت أن إسرائيل تحاول زيادة الضغوط على "الصليب الأحمر"؛ كما لفتت إلى أنه يُتوقَّع أن يلتقي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برئيسة المنظمة التي تصل البلاد في الأيام المقبلة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى، القول إن "الظروف التي يمكن في ظلّها البدء بصياغة اتفاقات جديدة باتت ناضجة، سواء من وجهة نظر حماس، أو من وجهة نظر إسرائيل".

وذكرت أن رئيس رئيس الموساد، دافيد بارنياع، واللواء في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيليّ نيتسان ألون، قد تلقيا "توجيهات قديمة - جديدة بالبدء بالاستماع إلى ما يقوله الوسطاء، ولكن ليس إلى المبادرة إلى خطّة إسرائيليّة". وقال المصدر نفسه، "إذا أراد القطريّون التحدُّث، فسوف نستمع" في إشارة إلى وساطة الدوحة في التوصل لاتفاق تبادُل الأسرى السابق.

وذكر مصدر أمني في هذا الشأن، أن "شدة القتال، بدأت تفتح طريقا لا ينبغي تفويته".

وأشار التقرير إلى "مشاكل تم تحديدها في إسرائيل، وفي قلبها؛ مشكلة القيادة والسيطرة مع حماس، والتي يمكن أن تجعل الصفقة صعبة".

ونقل عن المصدر القول، إن "جزءًا من قيادة حماس غادر قطر، وقُتل بعض الذين نقلوا الرسائل بين الطرفين، وإسرائيل متواجدة فعليا في المنطقتين (في شماليّ وجنوبيّ قطاع غزة) وليس فقط في شمال القطاع، وهو ما يعقّد قنوات الاتصال".

#صفقة تبادل أسرى

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