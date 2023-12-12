محكمة إسرائيلية تقضي بفتح تحقيق فوري في استشهاد أسير فلسطيني بسجن "مجدو"

القدس المحتلة/سما/

قررت محكمة الخضيرة الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين فتح تحقيق فوري بقضية استشهاد الأسير، عبد الرحمن أحمد مرعي (33 عاما)، من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت؛ حسبما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وجاء في بيان للهيئة ونادي الأسير، أن "قرار القاضي جاء بعد أن تبين للمحكمة أن الأسير الشهيد مرعي تعرض للضرب المبرح والتعذيب، إذ بدت إصابات وعلامات وآثار للجريمة على جسده".

وأضاف البيان أن "قاضي المحكمة طلب من شرطة الاحتلال تزويد المحكمة بتفاصيل الجهة التي حققت بحادث استشهاد الأسير مرعي من قبل إدارة السجن، على أن يتم تزويد المحكمة ومحامي عائلة الشهيد بتقرير الطب الشرعي حتى يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري".



مما يذكر أن الشهيد مرعي استشهد في سجن "مجدو" يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بعد هجمة شنتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى والأسيرات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث استشهد 6 أسرى في السجون منذ ذلك اليوم، وكان الأسير الشهيد مرعي خامسهم في حينه.

وكان الشهيد مرعي قد اعتقل في 25 شباط/ فبراير الماضي، وكان متزوجا ووالدا لأربعة أبناء أكبرهم يبلغ 11 عاما من العمر، وأصغرهم يبلغ 4 سنوات من العمر وله شقيق شهيد هو محمد مرعي الذي استشهد في العام 2005.