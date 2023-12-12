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فيديو يظهر مدرعة إسرائيلية محترقة بشكل كامل في قطاع غزة

الإثنين 11 ديسمبر 2023 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو يظهر مدرعة إسرائيلية محترقة بشكل كامل في قطاع غزة



غزة/سما/

أظهر مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، مشاهد لآلية إسرائيلية من طراز "نمر" محترقة بشكل كامل إثر استهدافها بقذائف مضادة للدروع في قطاع غزة.

وتظهر في الفيديو ناقلة جند إسرائيلية من طراز "نمر" التي تعتبر واحدة من أقوى ناقلات الجند تدريعا في العالم حسب تقارير إسرائيلية، مدمرة بشكل كامل.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تدمير مئات الآليات الإسرائيلية بشكل كلي أو جزئي منذ انطلاق التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.

 

وسبق أن نشرت الفصائل الفلسطينية في غزة العديد من مقاطع الفيديو تظهر عمليات استهداف آليات إسرائيلية على عدد من محاور التوغل في القطاع.

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