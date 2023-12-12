غالانت: حربنا صعبة في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائلي يوآف غالانت أن القتال عنيف في قطاع غزة لكن إسرائيل "ستنتصر" في الحرب على القطاع بفضل الولايات المتحدة، وأضاف أنـ"هم يظهرون كأصدقاء حقيقيين في وقت الحاجة".

وقال غالانت في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين "اود أن اشكر شريكتنا الولايات المتحدة في القيم والمصالح"، في إشارة إلى الدعم الأمريكي الكبير للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال "نشكر (الرئيس الأمريكي جو) بايدن على المساعدات العسكرية .. هم الأصدقاء الحقيقيون في وقت المحنة".

وأضاف غالانت "اقول لباقي قادة العالم الذين يصوتون ضد إسرائيل في مجلس الأمن إن عليكم أن تقرروا.. لا يمكن العيش مع الشر.. لا يمكن أن يحدث هذا، لا في إسرائيل ولا في مكان آخر في العالم".



وتابع "هذا قتال عنيف وسيأخذ وقتا لكن النصر سيتحقق.. حربنا صعبة.. نحن نحقق تقدما في القتال ونحاصر مواقع حماس في جباليا والشجاعية حيث توجد كتائب النخبة.. سنفكك الكتائب التي تقاتلنا وهذا سيكون مصيرها ومصير تلك التي تواجهنا في خان يونس.. الحرب ستنتهي عندما نحقق أهدافها"، لكن غالانت أشار إلى استعداد إسرائيل لدراسة هدن جديدة.

وبخصوص الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة قال إن الجيش الإسرائيلي "يقلب كل حجر(في غزة) من أجل إعادة المختطفين وكل الجهاز الأمني ملتزم بذلك، وأنا ملتزم ذلك. ونطلب من الصليب الأحمر زيارة المختطفين وان يصلوا اليهم ويبعثوا لنا إشارة منهم تقول إنهم أحياء، وأنا أقول لهم هذه مهمتكم فقوموا بها".

وتابع "منفتحون على بحث مستقبل قطاع غزة دون أي دور لحماس في ذلك".

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 433 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد الإعلان عن مقتل 7 جنود إضافيين.

وبلغ عدد الجنود القتلى منذ انطلاق العملية البرية في غزة في الـ27 من أكتوبر 123 عسكريا إسرائيليا.

وأعلنت كتائب القسام الأحد عن قتل 40 جنديا إسرائيليا وتدمير 44 آلية عسكرية خلال يوم بينها هجوم خان يونس، فيما قالت سرايا القدس إنها شنت هجمات بينها قتل جنود في الشجاعية يوم الأحد أيضا.