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كيربي: الولايات المتحدة تعمل بنشاط على استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

الإثنين 11 ديسمبر 2023 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيربي: الولايات المتحدة تعمل بنشاط على استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة



واشنطن/سما/

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على استئناف هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنها تعارض الهدنة الكاملة.

وقال كيربي: "ما زلنا لا نؤيد هدنة عامة من شأنها أن تبقي سيطرة حماس على قطاع غزة. لكننا نؤيد تماما وقفات إنسانية إضافية. نحن نجري مفاوضات نشطة، وعندما أقول نشطة، أعني يوميا، مع شركائنا في المنطقة، مع الدول العربية وإسرائيل حول إمكانية استعادة الهدنة الإنسانية".

يذكر أنه بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، اتفق الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" عبر وساطة قطرية مصرية أمريكية، على تنفيذ هدنة إنسانية وصفقة تبادل أسرى، دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة لمدة أسبوع، ثم استؤنف القتال مجددا في 1 ديسمبر.

وكانت قد أفشلت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة تحظر على مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة في غزة، ونتائج هذه الدبلوماسية هي مقبرة لأطفال فلسطين بغزة، مشددا على أن "التاريخ لن يغفر هذه التصرفات لواشنطن".

ومن جانبها، قالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مروعا وصعبا للغاية، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في غزّة.

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