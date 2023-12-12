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فيديو: "القسام" تنشر مشاهد مثيرة للمعارك شرق غزة

الإثنين 11 ديسمبر 2023 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: "القسام" تنشر مشاهد مثيرة للمعارك شرق غزة



غزة/سما/

بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من الاشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد تدمير المزيد من دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة قذائف، وصواريخ محلية الصنع.

كما أظهر فيديو "القسام" رصد مجموعة من الجنود من قبل قوة من المقاومة تموضعت في إحدى الشقق السكنية بالمنطقة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتم إلقاء قنبلة متفجرة على الجنود.

ودأبت فصائل المقاومة في قطاع غزة على توثيق مشاهد استهداف القوات الراجلة والآليات الإسرائيلية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أكثر من 200 ضابط وجندي منذ بدء المعركة الحربية في قطاع غزة، فيما تشير تقديرات إلى أعداد أكبر بكثير.

 
 
 
 

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