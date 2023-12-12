  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد تصريحاته عن المحرقة.. حصانة الرئيس عباس الدبلوماسية تجنّبه ملاحقة قضائية في ألمانيا

الإثنين 11 ديسمبر 2023 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تصريحاته عن المحرقة.. حصانة الرئيس عباس الدبلوماسية تجنّبه ملاحقة قضائية في ألمانيا



أ ف ب/سما/

أكد مدّعون في برلين الاثنين بأن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرتبطة بالمحرقة التي أدلى بها خلال زيارة العام الماضي "ترقى إلى التحريض على الكراهية العنصرية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المدعين قولهم إنه على الرغم من إدلاء عباس بهذه التصريحات، لكنهم لن يلاحقوه جنائيا نظرا لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وأطلقت الشرطة في برلين تحقيقا "بشبهة التحريض على الكراهية" في أغسطس 2022 على أساس شكاوى اتهمت عباس بـ"اعتبار المحرقة قضية نسبية" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأفاد مكتب المدعي العام في برلين في بيان بأنه خلص إلى أن "عباس ارتكب جريمة التحريض على الكراهية العنصرية"، لكنه يحظى "بالحصانة ولذا هناك عقبة في طريق محاكمته".

وخلال مؤتمر صحافي مع شولتس سبق الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحماس بأكثر من عام، اتّهم عباس إسرائيل بارتكاب " 50 مذبحة و50  محرقة" ضد الفلسطينيين منذ العام 1947.

وبينما لم يرد شولتس فورا على تصريحات عباس، إلا أنه أفاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي بعد موجة انتقادات واسعة بأنه شعر بـ"الاشمئزاز من التصريحات المشينة" التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني.

وفي إسرائيل، أثارت تصريحات عباس موجة تنديدات من رئيس الوزراء حينذاك يائير لابيد الذي وصفها بأنها "ليست فضيحة أخلاقية فحسب، بل كذبة بشعة".

وشدد مكتب المدعي العام في برلين على أنه بينما يتمتع عباس بالحصانة، إلا أن تصريحاته تشكّل انتهاكا واضحا للقانون الألماني.

وأضاف أن مقارنة عباس "تفتقر بكل وضوح إلى أساس واقعي وعملي نظرا إلى أن وضع الشعب الفلسطيني منذ تأسيس دولة إسرائيل لا يمكن حتى مقارنته بوضع الشعب اليهودي في أوروبا في ظل حكم الحزب الاشتراكي الوطني (أي النازية) وتقلل من أهمية حجم ونوع الفظاعات التي ارتكبت حينذاك".

وذكر ناطق باسم الخارجية الألمانية أنه عندما تم فتح التحقيق اعتبرت برلين بأن عباس يتمتع بحصانة دبلوماسية نظرا إلى أنه كان في ألمانيا في إطار "زيارة رسمية كممثل للسلطة الفلسطينية".

الأكثر قراءة اليوم

كم يبلغ ثمن الهروب إلى مصر؟.. صحيفة إسرائيلية تزعم انتشار "تجار الموت" في غزة

لأول مرة منذ حرب تموز: الاحتلال يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي في غزة

"The Nation": إسرائيل تخسر حربها ضد حماس

إضراب شامل يعم العالم تضامنا مع غزة ولإيقاف العدوان الإسرائيلي

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار بمقاطعة الاتصالات حول تبادل الأسرى

إسرائيل" تقول أنها مستعدة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-12-12_00-10-46

"فورين أفيرز": تحولات استراتيجية داخل حماس قادت للمواجهة الحالية مع "إسرائيل"

نتنياهو يطرح أفكاره حول مآلات الحرب على غزة

مشاحنات بين نتنياهو وميخائيلي في الكنيست بسبب دول الخليج والسلطة و"قتلى أوسلو"

إسرائيل" تقول أنها مستعدة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"

فيديو: "القسام" تنشر مشاهد مثيرة للمعارك شرق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية