نتنياهو: السلطة الفلسطينية تريد "تدمير" إسرائيل على مراحل

القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، السلطة الفلسطينية معتبرا أنها تريد تدمير إسرائيل على مراحل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا هنا والآن، أما السلطة الفلسطينية فتريد أن تفعل ذلك على مراحل".

وأكد نتنياهو، أن "إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن ونزع السلاح في قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب"، مشيرًا إلى أن "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع".



وبشأن إيران، أضاف: "إذا سلّحت نفسها بأسلحة نووية، فستكون مشكلة لإسرائيل على المدى الطويل"، مؤكدًا أن حكومته ملتزمة قبل كل شيء بالوطن.

وكان نتنياهو عارض في الأسابيع الأخيرة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ما بعد الحرب.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على تصريحات نتنياهو.