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مشاهد من استهداف "سرايا القدس" آليات إسرائيلية في محاور التقدم شرق غزة

الإثنين 11 ديسمبر 2023 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد من استهداف "سرايا القدس" آليات إسرائيلية في محاور التقدم شرق غزة



غزة/سما/

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهدافها لآليات الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم شرقي مدينة غزة.

وأكدت في بيان لها، قتل وإصابة أفراد إحدى الآليات التي تم استهدافها، وجاء في البيان: "نؤكد مقتل وإصابة جميع أفراد إحدى الآليات العسكرية الصهيونية قمنا بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة".

وأشارت "سرايا القدس"، في بيانات سابقة، إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

#سرايا القدس

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