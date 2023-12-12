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"إسرائيل": سيتم فتح معبر كرم أبو سالم لتفتيش قوافل المساعدات

الإثنين 11 ديسمبر 2023 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": سيتم فتح معبر كرم أبو سالم لتفتيش قوافل المساعدات



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب القائم بأعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، التابع لوزارة الحرب الإسرائيلية، أنه سيتم فتح معبر كرم بو سالم بين غزة ومصر لتفتيش قوافل المساعدات وإدخالها إلى القطاع.

وقال المكتب في بيان نشر عبر منصة "إكس" : "قمنا بتوسيع قدراتنا للإجراء التفتيش اللازم لقوافل المساعدات المقدمة إلى غزة، وبالتالي سيتم فتح معبر كرم أبو سالم ما سيضاعف عمليات التفتيش وبالتالي حجم المساعدات التي ستدخل القطاع،

وأضاف البيان: "لكن حتى اللحظة ما تزال المساعدات عالقة على المعبر، وعلى الأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة، فالمساعدات موجودة والناس بحاجة إليها".


وذكرت قناة "إن بي سي" يوم الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن إسرائيل وافقت على فتح معبر كرم أبو سالم، للتفتيش والتحقق من المساعدات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 شيهدا وأكثر من51 ألف جريح.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ66 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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