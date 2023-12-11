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حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

الإثنين 11 ديسمبر 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل ضابطين وجندي وإصابة رابع بجروح خطيرة، في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلن عن أسمائهم منذ فجر اليوم إلى 7 بينهم 5 ضباط وجنديان، قتل 6 منهم (عناصر في قوات الاحتياط)

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن كل من الضابط (احتياط) رومان برونشتاين (46 عاما) والضابط (احتياط) آري يهيل زينلمان (32 عاما) وكليهما من الكتيبة 8111 في اللواء الخامس "قتلا في معركة جنوب قطاع غزة"، أمس الأحد.

وفي السياق، أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل الجندي (احتياط) إيليا يانوفسكي (24 عاما) قائد فصيلة في الكتيبة 8111 باللواء الخامس أيضا في معركة جنوب قطاع غزة، الأحد.

كما أشار إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي على موقعه أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 433.


وكان جيش الاحتلال قد أعلن فجر اليوم أسماء 4 جنود قال إن أحدهم قتل "في حادث طرق عسكري" في حين قتل 3 آخرون في معارك في قطاع غزة، لم يحدد موقعها، بينهم

كما أعلن مقتل آخر أمس، الأحد، متأثرا بجراح أصيب بها في المعارك مع فصائل المقاومة في شمال قطاع غزة في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن خمسة ضباط وجنود في الكتيبة 8111 قتلوا أمس في اشتباكات مع قوات المقاومة في "مدرسة" جنوبي قطاع غزة، وتم استهدافهم بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار أمس، إلى أن عدد الجرحى خلال العملية البرية بلغ 559 بينهم 129 بحالة خطيرة، في معطيات كشفت عن فجوة كبيرة بين الأرقام المعلنة رسميا بواسطة الجيش والأرقام التي تعلنها المشافي الإسرائيلية.


وفي حين تقتصر المعطيات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي عن إصابة 1593جنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أظهرت البيانات الصادرة عن المشافي الإسرائيلية والتي رصدتها صحيفة "هآرتس"، إصابة ما لا يقل عن 3852 جنديا.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت مساء الأحد، تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 40 جنديا خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت "القسام" في بيان "اشتبك عناصر القسام مع القوات المتوغلة من مسافة صفر وفجروا عددا من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميداني ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى".

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