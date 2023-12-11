استشهاد والد الصحفي أنس الشريف في قصف إسرائيلي على جباليا

غزة/سما/

استشهد والد الصحفي أنس الشريف، اليوم الاثنين، اثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته في جباليا شمال قطاع غزة.

وقال لصحفي أنس الشريف للجزيرة، أن قوات الاحتلال استهدفت المنزل الذي يقطن فيه والدي بمخيم جباليا واستشهد فورا، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الوصول إلى منزلي نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل

وأضاف: "لم نتمكن من دفن والدي بسبب القصف الإسرائيلي واضطررنا لدفنه في ساحة مدرسة.

وأكد أنه سيواصل تغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى أن الاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج وقال:"سنمضى في التغطية رغم الحصار."