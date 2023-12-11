"القسام" و"سرايا القدس" تعلن قتل جنود إسرائيليين وقصف مواقع إسرائيلية بينها تل أبيب

غزة/سما/

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسهم "كتائب القسام" و"سريا القدس"، استمرار التصدي لتوغل الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة، وإيقاع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.

وكشف "القسام" اليوم عن أن قواتها استهدفت دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفت الحشود الإسرائيلية المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وأفادت "كتائب القسام" "باستهدافها مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة".

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG"، مؤكدة وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.

فيما أكدت سرايا القدس مقتل وإصابة جميع أفراد إحدى الآليات العسكرية الصهيونية قمنا بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة.



وذكرت "كتائب القسام" وسرايا القدس" في بيانات خلال اليوم، سير المعارك والتصدي لقوات الجيش على عدد من المحاور:

10:41 كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون

11:34 كتائب القسام تستهدف دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خانيونس

12:01 كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

13:57 تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصةتحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG" وأكد مجاهدونا وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح

14:16 يخوض مقاتلونا في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا

15:04 كتائب القسام تجدد قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

15:32 كتائب القسام تستهدف مغتصبة "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

"سرايا القدس"

10:38 سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.



11:51 سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو في موقع "كرم أبو سالم" بصواريخ بدر 1.



14:27 سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم "نتساريم" بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل.



15:17 سرايا القدس : نؤكد مقتل وإصابة جميع أفراد إحدى الآليات العسكرية الصهيونية قمنا بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة.

