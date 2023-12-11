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مديرة مؤسسة الحسين للسرطان: استقبلنا اليوم 30 مريضا من قطاع غزة

الإثنين 11 ديسمبر 2023 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مديرة مؤسسة الحسين للسرطان: استقبلنا اليوم 30 مريضا من قطاع غزة



غزة / سما /

أكدت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش أن المركز استقبل اليوم الإثنين، 30 مريضا من قطاع غزة، وأنه يستعد لاستقبال 300 مريض آخرين، من الكبار والأطفال، خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت قطامش ، إلى أن المركز استقبل 30 مريضا اليوم، كانوا ضمن قائمة من 41 مريضا، مستدركة أنه بالرغم من صعوبة الإجراءات إلا أن تعليمات الملك عبد الله وتوجيهات الملكة رانيا، ساهمت في وصولهم بأسرع وقت للعلاج.

وأضافت: "اليوم هناك أكثر من 5 آلاف مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى التدخل المباشر من خلال إخلائهم لاستكمال رحلة علاجهم، جزء منهم بحاجة إلى علاج كيماوي وعمليات وجلسات مختلفة، وهم محرومون حتى من مسكنات الألم، وعليه فإننا نسارع الخطا لإنقاذ هؤلاء المرضى المعرضين للموت بشكل مباشر".

وأشارت إلى أن صندوقا مخصصا لدعم قطاع غزة أُطلق منذ 2021، وتمت من خلاله معالجة 148 مريضا، موضحة أن المركز سيعمل على زيادتها لاستيعاب أعداد أكبر، سواء لأبناء الضفة أو غزة، كما يعمل على تحضير فريق طبي من المتطوعين من أطباء وممرضين وفنيين ليتواجدوا في غزة، بالإضافة إلى إرسال أدوية وأجهزة ومعدات بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في الأردن.

#غزة #مؤسسة الحسين #السرطان

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