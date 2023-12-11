  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش تمهيدا لزيارة رفح

الإثنين 11 ديسمبر 2023 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش تمهيدا لزيارة رفح



غزة / سما /

وصلت طائرة وفد مجلس الأمن الدولي، إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لزيارة إلى الحدود بين مصر وقطاع غزة، للوقوف على آلية دخول المساعدات لغزة.

ومن المقرر أن يزور 12 مندوبا لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحدود بين مصر وقطاع غزة، اليوم الاثنين، بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر «يتضورون جوعا».

ورتبت الإمارات الزيارة إلى رفح، حيث عبرت مساعدات إنسانية وإمدادات وقود محدودة إلى غزة، بينما يتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب «بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها» لإيصال المساعدات.

كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزةK ولم يتضح على الفور متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

#معبر رفح #مجلس الأمن الدولي

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو شكل "فريقا سريا" لوضع تصورات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة

جيش الاحتلال يدّعي اغتيال "القائد الجديد لكتيبة الشجاعية"

تحذيرات "إسرائيلية" من فشل الحرب على غزة: الرهانات على انتصار الجيش "أكاذيب"

كم يبلغ ثمن الهروب إلى مصر؟.. صحيفة إسرائيلية تزعم انتشار "تجار الموت" في غزة

هآرتس: أعداد الجرحى الجنود أعلى بكثير مما يتحدث عنه الجيش

أبو عبيدة: لن يخرج أحد من أسرى الاحتلال دون تفاوض ولا يزال الآلاف من مجاهدينا بانتظار دورهم

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "2024 سيكون عام قتال"

الأخبار الرئيسية

حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار بمقاطعة الاتصالات حول تبادل الأسرى

photo_2023-12-11_14-44-37

وول ستريت جورنال: السنوار درس النفسية الإسرائيلية ورهن حياته لما تعلمه

"القسام" و"سرايا القدس" تعلن قتل جنود إسرائيليين وقصف مواقع إسرائيلية بينها تل أبيب

أنفاق غزة

"أنفاق غزة".. سلاح المقاومة الاستراتيجي و"كابوس" الاحتلال المُخيف

الاعلام العبري : الجيش الاسرائيلي مندهش جدًا من قدرات المقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية