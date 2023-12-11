بيونغ يانغ تدين "الفيتو" الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار بغزة

وكالات / سما /

أدانت كوريا الشمالية، يوم أمس الأحد، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم سون كيونغ، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لشؤون المنظمات الدولية، وصف الولايات المتحدة بأنها "حجر عثرة" أمام السلام والاستقرار الدوليين، واتهم واشنطن بإساءة استخدام حق النقض.

وقال كيم، في بيان: "لا يسعني إلا أن أشعر بالأسف لحقيقة أن رغبة المجتمع الدولي بالإجماع في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط قد تم سحقها بلا رحمة مجدداً".

والجمعة، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو، خلال جلسة طارئة للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، وشاركت فيه نحو 100 دولة.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن"، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الإحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، فصل خلالها شمالي القطاع عن الوسط والجنوب، وخلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.