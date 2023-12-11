صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين في خانيونس

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن تفاصيل مقتل اثنين من الجنود الإسرائيلين، خلال معارك بين جيش الاحتلال والمقاومين الفلسطينين في خانيونس أمس.



وقالت الصحيفة، إن أحد المقاتلين الفلسطينيين خرج من نفق داخل مبنى في منطقة القرارة بخانيونس، أمس الأحد، وزرع عبوة ناسفة مضادة للأفراد، وقام بتفجيرها في قوة مشاة للجيش.

وأشارت إلى أن جنديين قتلا على الفور، نتيجة تفجير العبوة الناسفة في قوة المشاة.

ووفقا لسجل قتلى الجيش الإسرائيلي فقد ظهر اسم الرائد احتياط أفيتار كوهين، والرقيب أول إيتاي بيري، وهما من كتيبة ولواء واحد، من بين القتلى الذين أعلن عنهم، وكلاهما في أفراد الاحتياط الذين زج بهم الاحتلال العدوان على غزة.

وفجر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 جنود إسرائيليين بالمعارك البرية الدائرة في قطاع غزة.

والقتلى من الجنود الإسرائيليين وفقًا لهيئة البث البث الإسرائيلية "كان 11" هم، "المساعد المتقدم احتياط غدعون ايلاني البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما من سكان عسائيل، والمساعد المتقدم احتياط ايتاي بيري البالغ من العمر ستة وثلاثين عاما من سكان موديعين، والميجر احتياط افيتار كوهين البالغ من العمر اثنين وأربعين عاما من سكان كفار سابا".

وبحسب القناة العبرية فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ 430 قتيلًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي فقد بلغ عدد القتلى الجنود الإسرائيليين منذ بدء الحرب البرية 101 قتيلًا.

كما نشر الموقع معطيات حول أعداد الجرحى من الجنود الإسرائيليين، حيث وصل عدد الجرحى ما مجموعه 1593 بينهم، 255 بحالة خطيرة.