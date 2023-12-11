هآرتس: أعداد الجرحى الجنود أعلى بكثير مما يتحدث عنه الجيش

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن الفجوة الكبيرة بين أعداد الجرحى الجنود التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي وبين سجلات المستشفيات التي أظهرت أن أعداد الجرحى أعلى بكثير.

فيما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية: أن المستشفيات الإسرائيلية عالجت منذ بداية الحرب 10584 جنديا ومدنيا توفي منهم 131.

ونشر الجيش الإسرائيلي (الأحد) ولأول مرة منذ اندلاع الحرب عدد الجنود المصابين : 1593 جنديا، من بينهم 255 إصابة خطيرة، 446 إصابة متوسطة و892 إصابة طفيفة. وورد بعد أن نشرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش رفض نشر بيانات عن عدد الجنود الجرحى وحالتهم، ولكن من خلال فحص المستشفيات التي عولج فيها جنود الجيش الإسرائيلي الجرحى، وما زالوا يتلقون العلاج، تظهر فجوة كبيرة وغير قابلة للتفسير بين البيانات التي أبلغ عنها الجيش والبيانات الموجودة في المستشفيات.

على سبيل المثال، في مستشفى برزيلاي وحده، تفيد التقارير أنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تم علاج 1949 جنديًا أصيبوا في الحرب هناك (من إجمالي 3117 جريحًا في الحرب تم علاجهم في المستشفى). وتم علاج 178 في مشفى أسوتا في أسدود، و148 في مشفى إيخيلوف، و181 في مشفى رمبام، و209 في هداسا، و287 في بلنسون، و139 في شعاري تسيديك، بالإضافة إلى ذلك، تم علاج حوالي 1000 جندي إضافي في مشفى سوروكا، وحوالي 500 في مستشفى شيبا.

واضافت الصحيفة أنه لا يزال من الصعب تفسير الفجوة الكبيرة بين بيانات الجيش وبيانات المستشفيات. هو أن بعض المستشفيات على الأقل استقبلت أيضًا جنودًا كانوا مطلوبين للعلاج الطبي الذي لا يتعلق بالحرب، بل بظروف طبية أخرى، ومع ذلك، في معظم المستشفيات ذات الصلة، يحتفظون بسجل بل ويديرون مركزًا طبيًا يتعامل بشكل مباشر مع جرحى الحرب، وبالتالي فإن البيانات الواردة تشير إلى الجنود الذين أصيبوا في الحرب.

كما أن الفوارق بين بيانات الجيش الإسرائيلي وبيانات المستشفيات تزداد حدة عند مقارنتها ببيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، التي تعرض في صفحة محدثة على موقع الوزارة بيانات إجمالي الضحايا من المدنيين والجنود.



ومنذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، تم إدخال 10,584 جنديًا ومدنيًا أصيبوا في الحرب إلى المستشفيات في إسرائيل، توفي 131 منهم أثناء علاجهم في المستشفى، و471 في حالة خطيرة أو حرجة، و868 في حالة متوسطة. و 8.308 في حالة خفيفة. تم تعريف 600 على أنهم ضحايا القلق وحالة 206 آخرين غير معروفة.

عندما يتم الافتراض الواضح، الذي يقضي بأن جزءًا كبيرًا من ضحايا الحرب هم من الجنود، فمن الصعب قبول الرقم الذي قدمه الجيش وهو 1,592 من الجرحى المبلغ عنهم هم جنود - حوالي 15%. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الأرقام المنشورة تشير إلى جنود تم إدخالهم إلى المستشفى أو ملحقين بالجيش الثاني (قسم ملحق به جنود غير مؤهلين طبيًا لمواصلة خدمتهم).

وتابعت الصحيفة أنه واعتبارًا من الاثنين، سيقوم الجيش الإسرائيلي بتحديث عدد الجرحى كل يوم عند الساعة 13:00.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت في تقرير عن إصابة 5 آلاف جندي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ألفان أصيبوا بإعاقة. لكن الصحيفة تراجعت في اليوم ذاته عن الأرقام التي أحدث ضجة واسعة، حيث خفضت حصيلة الإصابات من 5 آلاف إلى ألفين فقط.

